CdM - Spalletti miglior allenatore del campionato! Con lui il Napoli è diventato squadra

Elogio a Luciano Spalletti sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nell'editoriale scritto da Franco Di Stasio

© foto di www.imagephotoagency.it

Elogio a Luciano Spalletti sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nell'editoriale scritto da Franco Di Stasio: "Ad un Klopp logorroico ha risposto uno Spalletti pragmatico, con la consapevolezza dell’impresa, ma anche con la certezza delle potenzialità della squadra, e dei progressi fatti, nonostante le cessioni eccellenti. E qui si é percepito il significato di squadra. Perché é vero che Giuntoli é il numero uno, sostenuto dalla societá, ma é anche vero che Luciano ed il suo staff hanno fatto un lavoro straordinario mettendo tutti in condizione di esprimersi al massimo. Per me Spalletti é il miglior allenatore del campionato e non da ora. Ora sta raccogliendo i frutti di un lavoro cominciato lo scorso campionato.