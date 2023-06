CdM - Spalletti prepara il commiato e pensa a una lettera per i napoletani

Quella contro la Sampdoria, domenica, sarà l'ultima partita di Luciano Spalletti come allenatore del Napoli. Come saluterà i suoi tifosi?

Quella contro la Sampdoria, domenica, sarà l'ultima partita di Luciano Spalletti come allenatore del Napoli. Come saluterà i suoi tifosi? Lo svela il Corriere del Mezzogiorno: "Un paradosso del pallone, il migliore allenatore della serie A che lascia il Napoli tra gli applausi del Maradona con la prospettiva di fermarsi per una stagione. Lo celebreranno i suoi calciatori. È arrivato il momento dei saluti, probabilmente con una lettera per i napoletani a cui Spalletti sta pensando da molto tempo".