CdM - Spalletti ritrova Anguissa: possibile spezzone contro l'Empoli

Domani contro l'Empoli potrebbe rivedersi André-Frank Zambo Anguissa, almeno per uno spezzone di partita. A riferirlo è il Corriere del Mezzogiorno: "La gestione della rosa è fondamentale per reggere l’urto al cospetto della tempesta di infortuni che ha travolto il Napoli. L’emergenza non lascia tranquilli gli azzurri, si è fermato anche Lozano. Per la sfida contro l’Empoli dovrebbe recuperare Anguissa almeno per una parte di gara, c’è qualche flebile speranza anche per Insigne ma è probabile che il capitano rientrerà a San Siro".