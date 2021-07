Cdm - Spalletti ritrova il match analyst avuto alla Roma: ecco tutto il suo staff

Luciano Spalletti ieri si è immerso per la prima volta nel Konami Training Center, visionando i campi, gli uffici, gli spogliatoi in compagnia del vicepresidente Edoardo DL e del segretario Alberto Vallefuoco. Il nuovo tecnico azzurro - riferisce il Corriere del Mezzogiorno - ha incontrato anche il team manager Giuseppe Santoro, emozionato per il ritorno al centro di Castel Volturno dopo più di otto anni. Il suo staff ha preso forma: il vice Domenichini, Baldini, Calzona e il preparatore atletico Sinatti che rientrano al Napoli dopo l’era Sarri, l’ex Fiorentina Rosalen Lopez per i portieri, il match analyst sarà Simone Beccaccioli che ha lavorato con Spalletti alla Roma prima dell’esperienza al Cagliari con Di Francesco.