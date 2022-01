CdM - Spalletti ritrova Lozano e Osimhen: le ultime sul loro recupero

Un po’ di luce all’orizzonte per il Napoli c’è, non solo con il recupero di Fabian. Si parla dei recuperi di Victor Osimhen e Hirving Lozano sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Lozano è negativo al Covid-19, oggi arriverà a Napoli e lavorerà per ritrovare la migliore condizione, Osimhen ieri si è sottoposto alla Tac di controllo ed ha avuto l’ok per tornare in gruppo. Oggi inizierà ad allenarsi con i compagni, la speranza del Napoli è inserirlo tra i convocati per la trasferta di Bologna, se non sarà in condizione l’appuntamento con il campo verrebbe rinviato a Napoli-Salernitana del 23 gennaio".