CdM - Spiragli di pace con Di Lorenzo: la trattativa si è riaperta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Conte vuole ripartire anche da Giovanni Di Lorenzo. Come si legge oggi in edicola sul Corriere del Mezzogiorno, lo immagina soprattutto da braccetto nel centrodestra nella sua difesa a tre e magari all’occorrenza anche da quinto. Il confronto all’hotel Parker’s ha ricostruito un dialogo tra le parti, la missione diplomatica va avanti e anche l’agente Mario Giuffredi ha aperto alla possibilità di rimanere a Napoli.

L’estate è lunga, soprattutto in casa Napoli, uno dei club che sarà maggiormente impegnato sul mercato per consegnare a Conte una rosa congeniale ai suoi principi di gioco. Anche la vicenda Di Lorenzo avrà bisogno di altri atti per arrivare alla conclusione definitiva. Sotto traccia i contatti per intensificare gli spiragli di pace vanno avanti, le parti del resto hanno convenuto sull’idea di darsi una tregua fino a fine mese.