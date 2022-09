Cdm - Squadra solida e creativa: il Napoli sa di aver intrapreso il percorso giusto

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno esalta il Napoli dopo l'ottimo avvio di stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno esalta il Napoli dopo l'ottimo avvio di stagione: "Nel motore del Napoli ci sono l’entusiasmo e la consapevolezza che il percorso intrapreso è quello giusto. La squadra è solida in fase difensiva e creativa, camaleontica, liquida nello sviluppo del gioco. In otto partite ufficiali il Napoli ha subito solo cinque gol, quattro in campionato e uno in Champions League. In serie A finora ha fatto meglio solo l’Atalanta che ha subito tre reti mentre ne hanno subite quattro come il Napoli il Milan e la Juventus".