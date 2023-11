CdM - Staffetta in attacco: quotazioni in salita per Simeone

Victor Osimhen, infatti, non ha ancora molti minuti nelle gambe e dovrebbe giocare al massimo un tempo nella trasferta di Madrid.

Quotazioni in salita per Giovanni Simeone. Walter Mazzarri, che aveva speso già belle parole per l'atteggiamento in allenamento del Cholito, starebbe pensando di dare una possibilità all'ex Verona nella sfida del Bernabeu. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, infatti, Victor Osimhen, infatti, non ha ancora molti minuti nelle gambe e dovrebbe giocare al massimo un tempo nella trasferta di Madrid.

Secondo il quotidiano la sensazione è che il nigeriano possa essere risparmiarlo per la prima frazione di gioco, con Simeone a partire dal primi minuto in una sfida che per lui avrebbe il sapore di un derby.