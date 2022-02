CdM su Demme: "Da 'nuovo Pizarro' a ultimo nelle gerarchie"

In panchina e pronto all’uso anche Diego Demme, un po’ sparito dai radar. Si parla del mediano sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il centrocampista tedesco, partito come «nuovo Pizarro» si è ritrovato non più titolare dopo un infortunio e nelle gerarchie ora è solo quarto. Ma il suo dinamismo e le qualità non si discutono. E torneranno protagoniste all’occorrenza. Quando Spalletti ne ha avuto bisogno, Demme ha risposto presente, sfoderando grandi prestazioni.