CdM su Elmas: "E' un jolly, con Spalletti gioca sempre. Una statistica è chiara"

© foto di ALBERTO LINGRIA

Eljif Elmas è un jolly che piace tanto a Spalletti, ne parla, e lo ricorda, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il macedone poi è un jolly per Spalletti che l’ha schierato in tutti i ruoli della trequarti. Sin dal primo giorno di ritiro, Elmas è un elemento importante nei pensieri di Spalletti, lo dimostrano i numeri: è l’unico calciatore ad aver partecipato a tutte le gare stagionali (37 partite) anche solo per uno spezzone".