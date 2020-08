CdM su Gattuso: "Non c'è nuovo contratto, ma esiste un patto tra gentiluomini"

La nuova stagione comincia col contratto in scadenza per Rino Gattuso. Ne parla, di questo, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Poi chissà, non c’è un contratto nuovo, ma un patto tra gentiluomini per andare avanti nel segno della lealtà e del rispetto. I contratti non sono così importanti per Gattuso, come non lo è convincere la piazza con false promesse. Lui sa come si vince e sa anche che è difficile. E allora, umiltà prima di tutto".