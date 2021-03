CdM su ADL: "Altro passo falso potrebbe far cadere tutti i freni"

Momento delicato che Aurelio De Laurentiis lo sta osservando in maniera quasi religiosa da qualche mese, ma c’è da scommettere: nel caso in cui il Napoli dovesse commettere un altro passo falso, potrebbero cadere tutti i freni. Si parla del patron del Napoli sul Corriere del Mezzogiorno e delle valutazioni fatte nelle ultime ore.

"Il rischio che la squadra possa finire la stagione in una zona della classifica che la porterebbe fuori dall’Europa che conta è piuttosto alto in questo momento (classifica a parte, che da sola alimenta le speranze), e il club non può permetterselo. Soprattutto se in un anno ha investito 150 milioni nel mercato e altri 100 sono alla voce di bilancio come monte ingaggi. Le tensioni tra società e area tecnica resistono nonostante i silenzi, il presidente non manca un solo appuntamento con il campo in occasione delle partite".