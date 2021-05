CdM su Insigne: "La tristezza per l’addio di Gattuso e la 'nuova' maturità"

La tristezza per l’addio di Gattuso e la 'nuova' maturità. Scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno su Lorenzo Insigne, evidenziando il grande legame creatosi in questi mesi tra il capitano ed il tecnico del Napoli.

"Alle porte c’è l’Europeo, lunedì inizia il raduno in Sardegna con la Nazionale. Lorenzo ci arriva da punto di riferimento a differenza dell’avventura, il rinnovo di Mancini fino al 2026 è un assist per la sua leadership con la maglia dell’Italia. Domenica è l’ultima, invece, di Gattuso sulla panchina del Napoli e Insigne, capitano col rinnovo ancora da trattare, prova un conflitto di sentimenti. Fino a domenica sera conta solo la concentrazione per l’obiettivo Champions".