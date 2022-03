CdM su Lozano: "E' una fonte misteriosa per Spalletti, tornerà utile nel finale"

Il Napoli ritrova Hirving Lozano che può essere arma in più per questo finale di stagione. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli ritrova Hirving Lozano che può essere arma in più per questo finale di stagione. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Lozano è una delle «fonti misteriose» che Spalletti può trovare nel finale di stagione, una soluzione sia a destra che a sinistra. Dopo aver giocato poco più di dieci minuti contro il Milan, a Verona può sicuramente trovare più spazio. Ounas è uno degli uomini più in forma, negli spezzoni contro Lazio e Milan ha dimostrato anche sensibilità per la fase di non possesso oltre a produrre degli spunti interessanti. Spalletti studia i suoi progressi in allenamento".