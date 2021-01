CdM su Mertens-Osimhen: "Lontani dalla migliore forma, nuovi problemi per Dries"

Come stanno Dries Mertens e Victor Osimhen? Osservati speciali i due attaccanti, subentrati nella ripresa del match con lo Spezia, ma autori di prestazioni poco convincenti. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Mertens e Osimhen, dentro nella ripresa, sono ancora lontani dalla migliore condizione atletica ma serviva un segnale e nel primo tempo è arrivato con le quattro reti realizzate mentre lo Spezia non è mai stato pericoloso.

Gattuso nel finale della gara ha sostituito Mertens che a fine partita usciva dal campo con una vistosa fasciatura con ghiaccio sulla caviglia sinistra. Osimhen, invece, non è riuscito mai ad andare via in velocità alla difesa avversaria".