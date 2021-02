CdM su Mertens: "Può giocare dal 1' col Granada, problema alla caviglia superato"

Buone notizie per Dries Mertens, rientrato ieri in Italia e ad un passo dal ritorno in campo. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "La caviglia è a posto, il problema è superato, va verificato il livello di condizione atletica poiché non va in campo per una partita ufficiale da 25 giorni, da quello spezzone maledetto contro lo Spezia in cui dovette abbandonare il campo prima del fischio finale. Vista anche l’assenza di Osimhen, si proverà a portarlo in campo contro il Granada. Koulibaly in difesa e Mertens in attacco potrebbero essere i nuovi innesti dal primo minuto per Gattuso".