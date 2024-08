Cdm su Osimhen: "Napoli prigioniero dei suoi accordi informali con terzi che fanno i furbi"

Victor Osimhen che torna in taxi da Castel di Sangro è un segnale sconfortante, di una separazione in casa che non tollera nemmeno un’ora e mezzo di viaggio insieme, scrive quest'oggi Vittoria Zambardino in un fondo per il Corriere del Mezzogiorno analizzando le difficoltà sul mercato a partire dalla situazione bloccata Osimhen-Lukaku. Di seguito uno stralcio:

"Continua l’anno diabolico del nigeriano: antiprofessionale, irrituale, irritante. Oggi, a una settimana dall’inizio del campionato (!), il Napoli si trova prigioniero della sua pretesa, una sola, e dei suoi accordi informali con terzi che fanno i furbi. Insomma Osimhen ci ha giocato e ci sta giocando contro. Non sono notizie fresche, come non lo sono i punti interrogativi, grandi come nuvole, che si disegnano nel cielo di Fuorigrotta: la strage silenziosa degli esuberi, i nomi nuovi perfino in attacco, un centrocampo ridotto all’osso. Dovessimo dire, da semplici osservatori: l’impressione è che Conte si sia in un primo tempo accomodato all’idea di un esame benevolo della rosa. Poi, fatte le sue prove, si è reso conto che serviva il bisturi. Adesso il tempo ci punta contro la sua pistola e ci sfida con i suoi enigmi tecnico tattici. Magari, nel giro di pochi giorni, va tutto a posto - forse, speriamo, chissà?".