CdM su Osimhen: "Rabbia e delusione per la mancata partecipazione alla Coppa d'Africa"

Una decina di giorni per tornare ad essere il trascinatore del Napoli «osimheniano» che nelle prime dodici giornate di campionato ha collezionato dieci vittorie e due pareggi. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che aggiunge: "C’è un piano specifico per Osimhen che si sta abituando a ritrovare il campo, a giocare con la maschera protettiva cambiata dopo la partita contro la Salernitana. Per l’attaccante nigeriano il recupero dall’infortunio è stato complesso anche sotto il profilo mentale, la mancata partecipazione alla Coppa d’Africa ha rappresentato motivo di delusione e rabbia".