CdM su Ospina: "Nessun accordo con altri club, spunta richiesta per rinnovo col Napoli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale sarà il futuro di David Ospina, in scadenza di contratto? Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Ospina ha incassato tanti sondaggi ma non ha ancora raggiunto accordi con altri club, i suoi procuratori chiedono un ingaggio di 3 milioni a stagione. Il Napoli non gli ha ancora formulato un’offerta, non è escluso che lo faccia a breve ma proponendo uno stipendio più basso rispetto alle richieste compiute sul mercato. Il Napoli che verrà non è ancora chiaro, c’è incertezza anche tra i pali".