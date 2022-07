Cdm sugli abbonamenti: "Annunciati per fine giugno senza essere suffragati da ufficialità"

I tifosi del Napoli ancora aspettano l'ufficialità del lancio della campagna abbonamenti. Prova a fare chiarezza il Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

I tifosi del Napoli ancora aspettano l'ufficialità del lancio della campagna abbonamenti. Prova a fare chiarezza il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "C’è una febbrile attesa tra i tifosi napoletani per conoscere i costi delle nuove tessere di fidelizzazione, Non c’è ancora una data certa. Da varie indiscrezioni la nuova campagna era stata annunciata per il 30 giugno, senza però essere suffragata dall’ufficializzazione della società. Si attendono buone nuove per la prossima settimana".