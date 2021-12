CdM sul calo di Napoli e Milan: i punti raccolti nelle ultime sei gare lo certificano

Fino ad un mese fa Milan e Napoli volavano con un rendimento straordinario contendendosi la testa della classifica. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che si proietta alla sfida di domenica: "In prospettiva il big-match di San Siro doveva essere il primo snodo scudetto, la sfida tra i corridori in fuga. La vetta è ancora alla portata di entrambe, la classifica è corta ma è cambiato tutto rispetto ad un mese fa. Hanno iniziato a correre l’Inter, attuale capolista, e l’Atalanta che ha vinto sei partite consecutive in campionato. Cosa è successo a Milan e Napoli? Entrambe sono state falcidiate dalle assenze, sia dagli infortuni che dal Covid-19.

I numeri parlano chiaro: il Milan nelle ultime sei gare ha portato a casa otto punti, il Napoli cinque. Al Milan le positività di Theo Hernandez e Brahim Diaz che hanno recuperato da qualche settimana ma non hanno ancora ritrovato la migliore condizione, una storia simile a Demme e Politano. Spalletti spera che, ritrovando la settimana-tipo dopo tre mesi e mezzo, gli allenamenti possano alzare ancora di più il livello delle energie a disposizione per entrambi".