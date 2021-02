CdM sul rientro di Osimhen: "Salta almeno due gare, ipotesi Sassuolo per il rientro"

Victor Osimhen ha superato il grande spavento dopo lo scontro con Romero nei minuti finali di Atalanta-Napoli: si è sottoposto agli esami alla clinica Pineta Grande a Castelvolturno che hanno dato esito negativo. Sui tempi di recupero, però, bisogna avere un minimo di cautela come sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Il protocollo di recupero da un trauma cranico prevede qualche giorno di riposo, Osimhen non giocherà né contro il Granada né contro il Benevento. L’attaccante nigeriano potrebbe rientrare in gruppo lunedì, si valuterà il suo rientro per Sassuolo-Napoli di mercoledì 2 marzo o per la sfida contro il Bologna del 7 marzo".