CdM sull'incontro ADL-Fabiàn: "Può essere sacrificato ma ad una sola condizione"

Capitolo Fabian Ruiz ancora aperto in casa Napoli, con l'intervento di Aurelio De Laurentiis che ha provato a fare chiarezza in questi giorni. A fare il punto della situazione è il Corriere del Mezzogiorno: "L’incontro tra lo spagnolo e il presidente è più recente, risale a lunedì sera. Un primo approccio, anche abbastanza distensivo, in cui le parti hanno espresso le rispettive volontà. Fabian Ruiz non ha mai nascosto l’intenzione di tornare in Spagna (ed è anche monitorato sia dal Barcellona che dal Real di Carlo Ancelotti) ma De Laurentiis che ben conosce il suo valore di mercato non intende far sconti.

Il rinnovo del suo contratto che scade il prossimo anno si preannuncia come una partita a scacchi. Da un lato il giocatore che chiede un aumento significativo del suo ingaggio, dall’altro il club disposto a “sacrificarlo” se arrivassero offerte congrue. Nessuno è incedibile, dice spesso De Laurentiis".