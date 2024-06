CdM sulla conferenza: "Se Conte fosse candidato sindaco vincerebbe al primo turno"

«Non ho ancora dato niente, non faccio chiacchiere. Sono uno di sostanza, un uomo del fare e so che saremo sempre orgogliosi di aver dato tutto»

Applausi ad Antonio Conte. La conferenza stampa di presentazione di ieri è piaciuta molto ai tifosi e a tutto l'ambiente. Questo uno stralcio del commento di Vittorio Zambardino nel suo fondo oggi in edicola sul Corriere del Mezzogiorno: "L’uomo all’inizio ha tradito emozione. Gli tremava la voce. Elegante e in completo scuro - è un manager, no? - cravatta che sospettiamo di Marinella, ha delimitato con chiarezza ambiti e confini. Ha insistito sul concetto di percorso, ha inchiodato parole come paletti lungo un sentiero, conservando un accento leggermente mistico rispetto a ciò che proporrà ai giocatori e alla società: meglio non dire tutto, conta solo il «seguitemi e abbiate fede». In pratica: «Non ho ancora dato niente, non faccio chiacchiere. Sono uno di sostanza, un uomo del fare e so che saremo sempre orgogliosi di aver dato tutto». A giudicare dai ventiduemila collegati su Youtube alle cinque del pomeriggio e dal clima in piazza, se fosse un candidato sindaco vincerebbe al primo turno.

Poi è intervenuto De Laurentiis e tutto ha cominciato a traballare, ha criticato Al-Khelaifi, presidente del PSG e dell’ECA che fa proposte indecenti a Kvaratskhelia, ma non doveva essere quello che si comprava Osimhen? Antonio non lo ascoltava più, non ha nemmeno smesso quell’espressione concentrata e seria che ha tenuto per tutto il tempo, tipica di chi sa che la passione è come un torrente. Dolci chiare e fresche acque, ma se va in piena può anche travolgerti.".