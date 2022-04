CdM sulla visita a casa Mertens di ADL: patron ha voluto lanciare un segnale

L’avventura di Mertens non finisce qui, l’ipotesi del rinnovo adesso è concreta.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis ha scelto di dare innanzitutto questo segnale: un’ora a colloquio con il belga leader del gruppo. Sul Corriere del Mezzogiorno si parla della visita a sorpresa del patron azzurro a casa Mertens: "Il bomber all time, il ragazzo (neanche più tanto) che ha legato la sua vita a Napoli e al Napoli. Che quando non gioca incita i compagni dalla panchina. Dries Ciro Mertens, è lui il giocatore con cui De Laurentiis ha voluto parlare in privato. A lui si è affidato per riprendere le fila della stagione.

Con lui ha discusso amabilmente per oltre un’ora anche del contratto. L’avventura di Mertens non finisce qui, l’ipotesi del rinnovo adesso è concreta. E a fine stagione la trattativa prenderà quota. Un segnale importante anche verso Luciano Spalletti che aveva consigliato al presidente di trattenere il belga. Un segnale alla tifoseria depressa di questi giorni".