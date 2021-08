CdM - Tutte le tesi difensive del Napoli nel ricorso per Osimhen

Il Napoli proverà a tirare in ballo i precedenti, come quello di Immobile e Sensi in Lazio-Inter del 4 ottobre 2020. Si parla del ricorso del club azzurro per la squalifica di due turni a Osimhen sul Corriere del Mezzogiorno: "Entrambi furono protagonisti di una manata ad un avversario, la condotta fu definita gravemente antisportiva ma non violenta e costò una sola giornata di squalifica ai due calciatori. Il referto dell’arbitro Aureliano ha, invece, indirizzato il giudice sportivo verso la stangata. Lo si intuisce dalla motivazione alla sanzione dei due turni di squalifica più un’ammenda di cinquemila euro: «Per aver colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco».

Termini che configurano il gesto nell’alveo della condotta violenta, il Napoli proverà a ridurre la sanzione di un turno derubricando il gesto, invece, come antisportivo ma non violento. Si farà ricorso anche alla prova delle immagini tv che svelano il gesto sconsiderato di Osimhen ma certamente non violento.