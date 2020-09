CdM - Tutti aspettano Milik: il polacco è confuso, vuole un segnale dalla Juve

Che ci fosse confusione attorno ad Arek Milik, sembra da giorni ormai abbastanza chiaro. Il polacco non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro, soprattutto in relazione alla sua voglia di indossare la maglia bianconera, con la Juve che però non sembra intenzionata (come mesi fa) a prendere in considerazione l'idea di ingaggiare il polacco. Ne parla oggi Il Corriere del Mezzogiornio: "Juventus, Roma e Napoli attendono Milik che in cuor suo coltiva ancora la speranza d’indossare la maglia bianconera. Arek è confuso, annebbiato da una situazione contorta, prima di dire sì alla Roma aspetta che la Juve gli comunichi che non punta su di lui neanche nel 2021 a scadenza di contratto".