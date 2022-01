CdM - Verso la Juve: fiducia per Elmas, attesa per Malcuit, le ultime su Insigne e Fabian

Ultime in vista della gara di giovedì contro la Juventus. C’è fiducia anche per ritrovare Elmas, fermato da un tampone positivo al rientro dalla sosta natalizia mentre s’attende l’esito del test di Malcuit. Insigne non è ancora al massimo ma sta lavorando in gruppo, stringe i denti e vuole esserci contro la Juventus, spera di andare in campo dal primo minuto. Fabian Ruiz soffre ancora per la sindrome retto-adduttoria, una forma molto comune di pubalgia, sta lavorando a parte e contro la Juventus potrebbe esserci al massimo per la panchina. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.