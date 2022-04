CdM - Zero follie, talenti a basso costo e nessun incedibile: la strategia di mercato di ADL

Siamo quasi a fine campionato, ergo ad inizio mercato. E in casa Napoli si pensa anche al potenziamento della rosa per la prossima stagione

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Siamo quasi a fine campionato, ergo ad inizio mercato. E in casa Napoli si pensa anche al potenziamento della rosa per la prossima stagione, quella del ritorno (quasi certo) in Champions League. E l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha svelato la strategia di Aurelio De Laurentiis:

"Talenti a basso costo che in futuro possono affermarsi e che abbiano voglia di nuove sfide. Nessuna follia sul mercato. Il Napoli che verrà avrà queste peculiarità. C’è chi vorrà cambiare aria, tentare nuove esperienze e chi sarà allettato da contratti più vantaggiosi. Le offerte che arriveranno ai giocatori saranno valutate e anche accettate se serviranno a far entrare liquidità al club".