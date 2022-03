CdM - Zielinski deludente nel girone di ritorno: ha fatto storcere naso ai tifosi

Ci si aspettava altro in questa stagione da Piotr Zielinski, deludente nel girone di ritorno. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Ci si aspettava altro in questa stagione da Piotr Zielinski, deludente nel girone di ritorno. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Una maledizione questa delle Nazionali per il Napoli che ne esce con le ossa rotte e per lo stesso giocatore polacco che quest’anno ha saltato diverse partite per il Covid e per altri infortuni, Spalletti si augura che la gioia per la qualificazione mondiale possa fare da sprone al talento che in campionato si è fermato al gol contro il Milan a San Siro il 19 dicembre. E in Europa League all’andata contro il Barcellona il 17 febbraio. Poi, tanti momenti di buio, con alcune gare non sufficienti e che hanno fatto storcere il naso soprattutto ai tifosi".