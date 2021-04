CdM - Zielinski sta bene, ma occhio alle sue condizioni: sarà monitorato fino al 1'

Piotr Zielinski sta bene, ha recuperato e partirà da titolare contro l'Inter. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Piotr ha partecipato anche alla partitella, sta bene, è pronto per scendere in campo dal primo minuto. Le sue condizioni naturalmente saranno poi monitorate fino al calcio d’inizio, Mertens si candida come arma a gara in corso sia in un’eventuale staffetta con Osimhen che con Zielinski, se dovesse rendersi conto di non avere nelle gambe l’intera gara".