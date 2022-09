CdS - 8 colpi, il capolavoro Fabian e i 40mln d'ingaggio risparmiati: mercato super!

Il Napoli ha avviato un ricambio generazionale in questa finestra di mercato, centrando anche l'obiettivo iniziale di abbattere il monte-ingaggi

Il Napoli ha avviato un ricambio generazionale in questa finestra di mercato, centrando anche l'obiettivo iniziale di abbattere il monte-ingaggi: una quarantina di milioni lordi in meno a bilancio, mica male. Il Corriere dello Sport fa i complimenti alla società partenopea per come s'è mossa in estate:

"Il mercato resta comunque super: gli acquisti di Raspadori, Olivera, Ndombelé, Kim, Kvaratskhelia, Simeone, Sirigu e Ostigard consegnano al ds Giuntoli scettro e corona. Avvalorati dalla cessione al Psg di Fabian per 23 milioni, giocatore in scadenza a giugno 2023 e assolutamente fermo sulla posizione di non rinnovare. Un capolavoro".