CdS - A Napoli chi non ha equilibrio è juventino: arriva l'ultimo mostro generato dall'ambiente

"Ma adesso non dite che è crisi"

"Echilibrio, diceva Rafa Benitez la prima vittima dell'ossessione napoletana per lo scudetto". In un fondo presente sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, dal titolo "Ma adesso non dite che è crisi", si parla del momento azzurro dopo la sconfitta con il Milan:

"Tutto sembra nero. E domenica c’è il Verona ultimo mostro generato dall’ambiente Napoli. In città, dopo mesi, c’è ancora chi si chiede cosa sia accaduto l’ultima giornata dello scorso campionato. Ovviamente basterebbe una vittoria al Bentegodi per un rapido cambio di abiti: tornerebbero gli abiti della festa. Perché a Napoli chi ha echilibrio è juventino".