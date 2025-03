CdS - A Venezia Conte propose il 4-2-3-1, col Milan tutto dipende da una scelta di formazione

vedi letture

L'opzione David Neres dal primo minuto per la sfida al Milan resta sempre viva per Antonio Conte. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La vigilia verso la sfida con il Milan in programma domenica alle 20.45 al Maradona è entrata nel vivo: ieri seduta pomeridiana, oggi un’altra ancora e poi via con la rifinitura e le scelte di una formazione che in considerazione del rientro di Neres offre nuove chance sia tecniche sia tattiche.

A Venezia, prima della sosta, Conte ha schierato il Napoli con un 4-2-3-1 in cui a fare la differenza è stata la posizione di McTominay, più alto nel tris di trequarti a sinistra ma come sempre incisivo in fase difensiva proprio come Politano a destra, specialista della copertura della fascia di competenza. Il recupero di Neres, fuori da cinque giornate dopo l’infortunio rimediato con l’Udinese, può rappresentare un’opzione sia dal primo minuto sia a partita in corso: con lui l’inversione al 4-3-3 abbandonato in emergenza può tornare a essere una soluzione importante per spaccare l’inerzia".