CdS - ADL ha finalmente svelato il discorso della cena con Spalletti

© foto di www.imagephotoagency.it

"La stucchevole serie di dribbling a quello che ormai da un po’ era diventato il segreto di Pulcinella, nella città di Pulcinella, è finita". Sul Corriere dello Sport si commentano le parole di Aurelio De Laurentiis ai microfoni della Rai.

«Io sono una persona sincera e diretta, ma la sincerità non è sempre apprezzata». Questa volta sì, eccome. De Laurentiis non si ferma e ufficializza il divorzio: «Spalletti è un grandissimo allenatore. Un allenatore grandissimo e una grandissima persona. Ed è un uomo libero, dicevamo: dopo cinquant’anni anni di cinema, quando qualcuno viene da te e ti dice: “Sa, in fondo io ho fatto il massimo. S’è concluso un ciclo della mia vita. So di avere un contratto con lei ma voglio un anno sabbatico”». Il famoso discorso della famigerata cena: ecco perché il signor Luciano, dopo l’Inter, aveva detto che tutto era fatto e definito e che nulla c’era da discutere o trattare. «Io sono generoso: Spalletti ha dato, lo ringrazio ed è giusto che continui a fare quello che ama fare»