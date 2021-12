CdS - ADL non vuole perdere Insigne a zero: via a gennaio solo per offerta irrinunciabile

Aurelio De Laurentiis non è uno che si separa volentieri dei suoi dipendenti, in fondo in fondo è un conservatore, e lo stesso vale nella questione legata a Lorenzo Insigne. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"De Laurentiis si separa di malavoglia dai suoi dipendenti. A meno che l’offerta non sia di quelle irrinunciabili, come ad esempio lo furono per Cavani e Jorginho. Perdere il capitano a zero, e magari vederlo imperversare con la maglia di una squadra italiana, non è prospettiva che lo allieta".