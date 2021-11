CdS - All’ultimo Insigne ha preferito restare a Napoli per non rischiare

Niente trasferta in Polonia, Lorenzo Insigne salta Legia Varsavia-Napoli a causa di un affaticamento muscolare che l'aveva tenuto fuori anche dal derby con la Salernitana. La decisione è arrivata ieri mattina, proprio prima della partenza per Varsavia, come scrive oggi il Corriere dello Sport:

"Succede d’andarsene a dormire, poggiando le scarpette bullonate ai piedi del letto, e di svegliarsi e ritrovarsi poi in ciabatte: proprio mentre Legia-Napoli si stava avvicinando, mancava ormai un respiro per la partenza, Lorenzo Insigne ha sfidato il vento, ha caricato il peso del corpo sulle sue gambe e ha capito che forse per una notte ancora è giusto starsene in pantofole".