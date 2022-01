CdS - Altro che come Totti: tra Insigne e Napoli non è mai stato grande amore

Dopo un'esperienza decennale e anche più lunga se si contano le giovanili, Lorenzo Insigne e il Napoli si separeranno a giugno, quando l'attuale capitano azzurro si trasferirà in MLS, al Toronto FC, in Canada, mettendo fine ad un rapporto che, secondo il Corriere dello Sport, non è mai stato davvero d'amore:

"La speranza è che in questi cinque mesi Napoli e Insigne possano sorprendere e svelare sentimenti che fin qui sono quasi sempre rimasti nascosti. Le premesse, va detto, non sono sono rassicuranti. Non è mai stato un grande amore. È stato un rapporto con alti e bassi, contraddistinto da una diffidenza di fondo che ha riguardato i tre protagonisti di questa liaison: Insigne, De Laurentiis e l’ambiente. Per capirci, nulla di paragonabile al rapporto tra Roma e Totti".