CdS - Alvarez, il Napoli si muove in anticipo: ADL prova a bloccarlo subito?

All'orizzonte, senza Insigne, il Napoli dovrà ripartire, potrebbe farlo puntando sul talento e la classe di Julian Alvarez, attaccante argentino del River Plate, classe 2000, un gioiellino (24 gol nell'ultima stagione) seguito da tanti club e per il quale bisognerebbe muoversi ora, in anticipo, per prenotare un posto nel suo futuro. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.