CdS - Alvarez tentazione forte, ADL potrebbe puntarci

"Nella filosofia di De Laurentiis, il mercato è sempre aperto, per questo si guarda già oltre, al futuro, all'attacco, dove è forte la tentazione Julian Alvarez, classe 2000, attaccante argentino del River Plate per il quale il Napoli si iscriverebbe volentieri alla corsa". Anche il Corriere dello Sport conferma le indiscrezioni sull'interesse del club azzurro per la stellina argentina.

"Julian Alvarez è un gioiello, ha 21 anni, una clausola da 20 milioni e la fila alla porta del River Plate. C'è anche il Napoli che prende appunti, è una tentazione forte per il futuro, quando non ci sarà più Insigne, anche se lui è un centravanti che segna tanto (24 gol nell'ultima stagione) e sul quale De Laurentiis potrebbe decidere di puntare".