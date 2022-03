CdS - Anguissa, gli infortuni non inquietano il Napoli: è totem di un mutamento tattico

André Frank Zambo Anguissa è l'architrave d’una squadra che Spalletti sa come abbellire ulteriormente. A scriverlo è il Corriere dello Sport

André Frank Zambo Anguissa è l'architrave d’una squadra che Spalletti sa come abbellire ulteriormente. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Un nome ma anche una garanzia scovata praticamente dal nulla, un colpo sistemato proprio sul suono della sirena della fiera dei sogni dell’estate scorsa e divenuto il totem di un mutamento tattico sostenuto con atletismo, eleganza, proprietà di palleggio: le 26 presenze sono state sufficienti per lasciare sedurre da questo centrocampista che sa muoversi con leggerezza davanti alla difesa o da incursore e le otto assenze per infortunio non hanno inquietato il Napoli".