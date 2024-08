Prima pagina CdS apre col mea culpa di Conte: "Shock: tifosi, mi scuso"

Intanto ieri hanno giocato anche le romane, con il tocco di Paulo a inventare la traversa per Dovbyk ma a Cagliari finisce 0-0

Probabilmente una sconfitta per 3-0 contro l'Hellas Verona all'esordio non se la sarebbe immaginata nessuno per il Napoli. "Conte shock: 'Tifosi, mi scuso'", l'apertura odierna del Corriere dello Sport.

Intanto ieri hanno giocato anche le romane, con il tocco di Paulo a inventare la traversa per Dovbyk ma a Cagliari finisce 0-0, mentre il Taty Castellanos trascina la Lazio alla vittoria. La Juventus invece sta per chiudere l'affare Koopemeiners