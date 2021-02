CdS - Aria nuova su Osimhen: Victor sembra essere uscito dal tunnel

Non dev'essere semplice sostenere il peso dell'esborso corrisposto dal Napoli al Lille la scorsa estate, ma per Victor Osimhen questo aspetto è diventato quasi marginale: il problema più serio sono i pochissimi minuti disputati fin qui, appena 614. Gli azzurri, sottolinea il Corriere dello Sport, hanno dovuto depositare in infermeria l'investimento più costoso della loro storia. Nell'aria, tuttavia, c'è qualcosa di nuovo: la sensazione di essere uscito definitivamente dal tunnel, di scorgere un filo di luce.