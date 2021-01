CdS - Assalto Marsiglia a Milik: piace a Villas-Boas e c'è offerta alta, i dettagli

A differenza dell'Atletico Madrid, che s'è fermato a 5 milioni, il Marsiglia fa sul serio per Arek Milik. Forte della stima di Villas-Boas, la società francese si è spinta fino a dieci milioni di euro più bonus per convincere il Napoli a cedere subito l'attaccante polacco. Milik in Francia giocherebbe e ci sta pensando, mentre in Spagna, oltre a essere chiuso da Suarez, il problema è l'accordo tra i club: c'è ancora distanza, scrive il Corriere dello Sport, tra Napoli e Atletico Madrid. Così avanza il Marsiglia.