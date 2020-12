CdS bacchetta il Napoli: "Ha giocato solo mezza partita, poi s'è sciolto"

"Il Napoli ha giocato mezza partita, l'ha fatto anche discretamente bene, con il 'veleno' che deve essere sparito dalle mascelle nello spogliatoio, nell'intervallo". E' così che il Corriere dello Sport commenta il pareggio del Napoli sul campo dell'AZ Alkmaar che ancora non vale la qualificazione ai sedicesimi di finale d'Europa League: "Intorno a Bakayoko, per 60 minuti gigantesco, il Napoli s'è sciolto, ha sbagliato tanto, è stato frenato e l'AZ ha buttato via il copione dell'andata e s'è messo a circondare l'area".