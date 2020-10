CdS - Bakayoko già in campo con l'Atalanta? Gattuso ci pensa con Zielinski out

Bakayoko non gioca una partita ufficiale dal 7 marzo ma approfitterà di questa lunga sosta per rimettersi al pari dei compagni imparando i meccanismi di gioco del Napoli. Gattuso conta di averlo a disposizione già per la sfida del 17 ottobre contro l'Atalanta quando mancherà Zielinski per il Covid-19. Il titolare sarà Fabian, il francese si prenota per una maglia al suo fianco prima del ballottaggio che ci sarà nelle prossime partite col polacco oppure con Fabian. Ora c'è abbondanza in mediana. Lo scrive il Corriere dello Sport.