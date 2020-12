CdS boccia l'arbitro: "Errore grave sul mancato rosso per fallo su Lozano"

Voto 5 per l'arbitro di Napoli-Real Sociedad, fischietto bocciato dal Corriere dello Sport, che scrive: "Il fallo di Zubeldia su Lozano lanciato a rete, non ravvisato, era da espulsione: errore grave. Meglio nella scelta del giallo da sventolare in faccia a Le Normand dopo il fallo al limite ancora sul Chucky".