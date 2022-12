Cds - Caso Juve, spuntano gli agenti: fatture per affari inesistenti per debiti pregressi

Sul Corriere dello Sport ampio spazio viene dato alla questione delle fatturazioni per operazioni inesistenti ai procuratori sportivi

Sul Corriere dello Sport ampio spazio viene dato alla questione delle fatturazioni per operazioni inesistenti ai procuratori sportivi sempre riguardanti il caso Juventus: "Gli inquirenti avrebbero individuato infatti compensi previsti per intermediazioni non effettuate ma necessarie per pagare debiti pregressi (prassi del «sistemare su»). Diverse intercettazioni riguardano, tra gli altri, Davide Lippi: «Devo piglià 4 e 50 di vecchio, sono due anni che sto aspettando di mettere a posto i soldi vecchi...che ti devo dire, cioè l'operazione di Spinazzola», che invece vide come mediazione Gabriele Giuffrida. Soldi che Lippi avrebbe voluto ritrovare grazie al rinnovo di Chiellini di agosto 2021 («Finalmente con questo rinnovo io posso sistemare le mie cose, questi erano gli accordi con Fabio») nonostante l'opposizione di Agnelli che si era occupato in prima persona di quella trattativa («Che ha fatto? Due telefonate a Spinazzola», «E di Giorgio non ha mai fatto un c... Davide»), la soluzione individuata da Cherubini fu in altre operazioni prive di intermediari.