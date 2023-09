Cds - Caso Lindstrom: terza gara di fila da spettatore, 25 milioni in panchina!

Quindici minuti con la Lazio e poi tre panchine consecutive nonostante gare nelle quali il Napoli aveva l'esigenza di segnare per vincere

Quindici minuti con la Lazio e poi tre panchine consecutive nonostante gare nelle quali il Napoli aveva l'esigenza di segnare per vincere (Genoa, Bologna). Jesper Lindstrom aspetta ancora la sua occasione. Al Napoli è costato 25 milioni, è arrivato per riempire la casella lasciata libera da Lozano (pur avendo altre caratteristiche) eppure, al momento, è dietro nelle gerarchie di Garcia per l'attacco. Lo scrive il Corriere dello Sport nella sua versione online.