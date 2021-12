CdS - Caso Mertens: non ha gradito il cambio e ha chiesto spiegazioni a Spalletti

Dries Mertens non si aspettava di essere sostituito mercoledì all'intervallo contro lo Spezia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena:"Mertens, per la verità, si è fatto sentire nell'intervallo della partita di mercoledì: ha scoperto di essere sostituito e ha chiesto a Spalletti il perché e per come in presa diretta".